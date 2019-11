Śmierć na drogach. KGP podaje statystyki z ostatniego weekendu

Od piątku do niedzieli w całej Polsce w wypadkach drogowych zginęło 17 osób, a 223 zostały ranne - poinformował we wtorek podinsp. Radosław Kobryś z KGP. Zwrócił również uwagę, że ok. 50 proc. pieszych, którzy giną na drogach to osoby powyżej 60. roku życia.