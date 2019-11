"Skandal", "Nie możemy tego tak zostawić". Opozycja po decyzji ws. szubienic

Prokuratura w Katowicach umorzyła śledztwo w sprawie manifestacji w listopadzie 2017 r., której uczestnicy powiesili na symbolicznych szubienicach zdjęcia europosłów głosujących za rezolucją Parlamentu Europejskiego ws. praworządności w Polsce. Europosłowie PO-PSL zapowiedzieli zaskarżenie tej decyzji.

ZOBACZ: Zdjęcia europosłów na szubienicach. Śledztwo umorzone

W opinii śledczych, uczestnicy zorganizowanego przez środowiska narodowe zgromadzenia nie dopuścili się przestępstwa. Sposób wyrażania przez nich poglądów prokuratura oceniła krytycznie w kategoriach moralno-etycznych.

"Lincz jest czymś akceptowalnym"

- Prokuratura jeszcze raz pokazała swoją polityczną twarz. To pokazuje w jak niebezpiecznym kierunku idzie praworządność w Polsce – powiedziała po ogłoszeniu wyroku europosłanka PO Róża Thun.

- Prokuratura mówi: to jest OK. Lincz jest czymś akceptowalnym. Nie możemy tego tak zostawić. Wiemy, jak straszliwe niebezpieczne jest takie nawoływanie do nienawiści i do samosądów - dodała europosłanka.

- Nie jestem zaskoczona, nie spodziewałam się, że to może się zakończyć inaczej. To nie jest coś, z czego Polska będzie dumna. Byliśmy wybrani także przez Polaków i tego typu zachowanie wymiaru sprawiedliwości jest nie do uzasadnienia - mówiła prof. Danuta Hübner podczas konferencji w Strasburgu. - Tutaj jest to odbierane tak, że wymiar sprawiedliwości w Polsce nie działa - dodała europosłanka.

ZOBACZ: Sędzia Juszczyszyn odwołany z delegacji do Sądu Okręgowego. Ziobro zabrał głos

Adamowicz ma pytanie do ministra Ziobry

Europosłanka Magdalena Adamowicz, wdowa po prezydencie Gdańska Pawle Adamowiczu, skierowała podczas konferencji pytania do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry: - Czy prokuratorzy, którzy umorzyli to postępowanie wyznaczają nowe standardy? Czy naprawdę chce pan powiedzieć Polakom, że wieszanie na szubienicach portretów polityków, których nie lubimy to są nowe standardy?

Postępowanie ws. fotografii europosłów było prowadzone pod kątem art. 119 Kodeksu karnego, który mówi o stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości. Takie przestępstwo zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

WIDEO - Zuchwały skok na królewski skarbiec. Wielomilionowe straty i nieuchwytni sprawcy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

las/grz/ polsatnews.pl, Polsat News