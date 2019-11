Chirurdzy wycięli ponad 7-kilogramową nerkę. Przeciętna jest 70 razy mniejsza

Mężczyzna choruje na wielotorbielowatość nerek. Schorzenie charakteryzuje się rozwojem torbieli nerek, krwiomoczu i nadciśnienia tętniczego. Nieleczona jest w stanie zająć również wątrobę, trzustkę, a czasami nawet serce i mózg.

W przypadku 56-latka z Indii torbiele rozwinęły się do ogromnych rozmiarów - nerka miała ponad 7 kg i 45 cm długości. Przeciętna masa ludzkiej nerki wynosi od 120 do 200 g, a długość - ok. 12 cm.

Docs at Ganga Ram hospital have removed a kidney weighing 7.4 kgs from a male suffering from a genetic disorder. This means the kidney weighed more than two human newborn babies combined, with doctors calling it the heaviest kidney removed in India till date. pic.twitter.com/EvzlF74InN