14-latka na widok policjantów wyskoczyła z drugiego piętra. Unikała poprawczaka

Do zdarzenia doszło we wtorek przed południem. Na ulicy Ściegiennego w Opolu policjanci sprawdzali w jednej z kamienic, czy nie doszło tam do kradzieży prądu. Kiedy zapukali do drzwi na drugim piętrze, będąca w lokalu nastolatka, słysząc że przed drzwiami są funkcjonariusze, wyskoczyła przez okno.

ZOBACZ: Uciekał przed policjantami, bo myślał, że ma do odsiedzenia wyrok. Nie miał

Dziewczynę z obrażeniami ciała przewieziono do szpitala. Jak się okazało, unikała stawienia się w Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, dokąd skierował ją sąd. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

WIDEO - Uderzał toporem w tył głowy i w twarz. Później podpalił ciało żony i pojechał do pracy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ PAP