Uber bez licencji w Londynie. Wielkie problemy przewoźnika

Uber został pozbawiony licencji na prowadzenie działalności w Londynie po raz drugi w ciągu nieco ponad dwóch lat. Urzędnicy mieli zastrzeżenia co do działania aplikacji i stwierdzili, że mogła narażać ona bezpieczeństwo pasażerów. Firma z Doliny Krzemowej zapowiedziała złożenie apelacji.

Transport for London poinformowało, że luka w systemach Ubera pozwoliła nieupoważnionym osobom podszywać się pod kierowców, których wcześniej firma zweryfikowała. Przez to mogli odbierać pasażerów tak, jakby byli zarejestrowanymi kierowcami. Mogło się to zdarzyć ponad 14 tys. razy.



- Niedopuszczalne jest, aby Uber pozwalał pasażerom wsiadać do taksówek z kierowcami potencjalnie nielicencjonowanymi i nieubezpieczonymi - mówiła Helen Chapman, dyrektor ds. licencjonowania, regulacji i opłat w TfL, w dniu wygaśnięcia licencji firmy.

- Pomimo rozwiązania niektórych problemów, TfL nie ma pewności, że podobne awarie nie powtórzą się w przyszłości - dodała.

"Przeprowadziliśmy audyt każdego kierowcy"

Uber, który ma w Londynie ponad 45 tys. kierowców, ma 21 dni na odwołanie się od decyzji. Może kontynuować działalność przez cały czas trwania postępowania. Firma z siedzibą w Dolinie Krzemowej już zapowiedziała złożenie apelacji.

- W ciągu ostatnich dwóch miesięcy przeprowadziliśmy audyt każdego kierowcy w Londynie - powiedział Jamie Heywood, szef Ubera z Europy Północnej i Wschodniej.



- Posiadamy solidne systemy kontroli i potwierdzania tożsamości kierowców. Wkrótce wprowadzimy nowy mechanizm dopasowywania twarzy, który będzie pierwszym takim systemem wśród londyńskich przewoźników - dodał.

Spór między firmą a londyńskim urzędem transportu trwa od 2017 r., kiedy TfL odrzucił wniosek Ubera o przedłużenie licencji. Powodem były zastrzeżenia do działania firmy w przypadku zgłaszania poważnych przestępstw oraz niedokładna kontrola przeszłości kierowców.

Po wprowadzeniu zmian, sąd w 2018 r. przyznał Uberowi 18-miesięczną licencję. We wrześniu TfL zezwolił Uberowi na działalność jedynie przez dwa miesiące, domagając się wprowadzenia kolejnych usprawnień, obejmujących m.in. car-sharing, kwestie ubezpieczenia oraz kontrolę dokumentów kierowców.

Przed poniedziałkową decyzją Uber zapowiadał, że wprowadzi zabezpieczenia takie jak przycisk dot. dyskryminacji, który ma umożliwić kierowcom i pasażerom zgłaszanie nadużyć. Ma także przeprowadzić dodatkowe szkolenia bezpieczeństwa dla kierowców oraz umożliwi bezpośrednie połączenie ze służbami ratunkowymi.

prz/luq/ Reuters