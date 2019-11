Jest zielone światło dla żeńskich końcówek w Sejmie. "Sukces Lewicy"

"Wszystkie posłanki, które sobie życzą, od dziś do korespondencji mają druk sejmowy i koperty z napisem posłanka" - poinformowała w poniedziałek na Twitterze Wanda Nowicka z Lewicy. W rozmowie z polsatnews.pl przyznała, że decyzja ta jest efektem spotkania posłanek jej ugrupowania z marszałek Sejmu Elżbietą Witek. - Kwestia napisów "posłanka" na tabliczkach jest wciąż otwarta - dodała.

"Sukces posłanek Lewicy! Wszystkie posłanki, które sobie życzą, od dziś do korespondencji mają druk sejmowy i koperty z napisem posłanka" - poinformowała Nowicka.

W rozmowie z polsatnews.pl powiedziała, że w poniedziałek decyzje w tej sprawie wpłynęła do klubu Lewicy. Jak dodała, do tej pory koperty do korespondencji z parlamentarzystami, niezależnie od ich płci, miały na sobie napis "poseł".

- Używanie form żeńskich jest niezwykle ważne, żeby jak najlepiej odzwierciedlić rzeczywistość. W rzeczywistości są i posłowie, i posłanki. Każdy powinien być właściwie oceniany - powiedziała.

Była wicemarszałek Sejmu podkreśliła także, że używanie żeńskich form to także "promocja uczestnictwa kobiet w polityce".

