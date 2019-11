Papież odwiedzi Nagasaki i Hiroszimę

Papież Franciszek przybył do Japonii w sobotę 23 listopada. Jego wizyta potrwa do 26 listopada, a najważniejszym punktem będą odwiedziny miast Nagasaki i Hiroszima.

W Nagasaki papież odda hołd japońskim męczennikom, ofiarom prześladowań chrześcijan przed wiekami.

Będzie to dla niego - zauważają obserwatorzy - dzień wielkich przeżyć i osobistych emocji; także powrót do czasów młodości, gdy jego marzeniem było to, by pojechać na misję do Japonii. Jej historią jest zafascynowany od zawsze. Wiele razy w ciągu swego pontyfikatu mówił o nadzwyczajnym świadectwie wiary w Japonii, która przetrwała przekazywana w rodzinach przez ponad dwa wieku prześladowań i nieobecności Kościoła w czasach, gdy chrześcijaństwo było zakazane.

Orędzie na temat broni nuklearnej

Również z Nagasaki, centralnego punktu niedzielnej pielgrzymki, papież wystosuje do świata orędzie na temat broni nuklearnej.

Miasto to jest też szczególnie ważne dla historii polskiego Kościoła. To tam na misję przybył w latach 30. ubiegłego wieku ojciec Maksymilian Kolbe. Założył tam na zboczu góry klasztor franciszkanów, nazwany japońskim Niepokalanowem. Jego budynek ocalał w chwili wybuchu bomby atomowej dzięki swej lokalizacji, na którą nalegał przyszły święty.

Miejsce to odwiedził w 1981 roku św. Jan Paweł II.

W Hiroszimie, która w niedzielę będzie drugim etapem podróży Franciszka, odda on hołd ofiarom bomby atomowej i spotka się z grupą ocalałych.

Franciszek jest drugim papieżem składającym wizytę w Japonii. Katolicy w tym liczącym 127 milionów mieszkańców kraju stanowią 2 proc. ludności. Tajlandię w 1984 roku odwiedził polski papież. Wśród 69-milionowej ludności, gdzie dominują buddyści, katolików jest 300 tysięcy.

Jest to 32. podróż 82-letniego Franciszka od początku jego pontyfikatu. Tajlandia i Japonia są 50. i 51. odwiedzonymi przez niego krajami.

