Udawał pilota, by latać za darmo. "Wyleciał" z lotniska w kajdankach

To historia rodem z filmu "Złap mnie, jeśli potrafisz" Stevena Spielberga, w którym młody mężczyzna, podając się za pilotów, lekarzy i profesorów, wyłudził z banków ponad 2,5 mln dolarów.

"Złap mnie, jeśli potrafisz" opowiada autentyczną historię oszusta z lat 60. Nie wiadomo, czy Rajan Mahbubani inspirował się twórczością Spielberga, jednak trzeba przyznać, że wykazał się pomysłowością.

Był traktowany przez załogę w "szczególny sposób"

Mężczyzna w ciągu sześciu miesięcy kilkanaście razy latał na preferencyjnych warunkach podając się za pilota Lufthansy. W tym celu kupił podrabiany identyfikator i, jak podaje "Times of India", był dzięki temu traktowany przez załogę pokładową w "szczególny sposób". Mógł także skorzystać z wejścia na pokład bez kolejki.

Mahbubani chwalił się tym nawet w mediach społecznościowych, aby zaimponować znajomym.

Delhi: Central Industrial Security Force (CISF) yesterday arrested one Rajan Mahbubani(in pics) for impersonating as a pilot of Lufthansa Airlines at IGI Airport. On inquiry,he disclosed that he used to shoot YouTube videos on aviation facilities&obtained fake ID card in Bangkok. pic.twitter.com/m748C5xyBZ