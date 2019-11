Potępiała skrajną prawicę, dostawała pogróżki. Burmistrz Arnsdorfu rezygnuje

Angermann podczas posiedzenia rady gminy poprosiła o przeniesienie jej na wcześniejszą emeryturę. Do czasu rozpatrzenia prośby pozostanie burmistrzem.

O liczącym ok. 5 tys. mieszkańców Arnsdorfie zrobiło się głośno w 2016 r., kiedy to czterej mężczyźni przywiązali kablami do drzewa uchodźcę z Iraku. Twierdzili, że zrobili to w ramach obrony koniecznej. Angermann wielokrotnie potępiała postępowanie sprawców, w wyniku czego zaczęła otrzymywać pogróżki. Od lutego jest na zwolnieniu lekarskim.

Minister sprawiedliwości Christine Lambrecht, także z SPD, wyraziła solidarność z Angermann i ostrzegła, że takie incydenty zagrażają demokracji w Niemczech.

zdr/ PAP