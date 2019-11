Sasin: głosowania nie podlegają ocenie prokuratorów. Witek zachowała się prawidłowo

- Przywykliśmy do tego, że opozycja przy każdej okazji szuka awantury i próby podważenia demokratycznych rozstrzygnięć - mówił Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, odnosząc się do czwartkowego głosowania ws. członków KRS. - Doszło do pewnego zamieszania, nie działała część urządzeń do głosowania. Konieczne było zarządzenie powtórzenia głosowania - mówił gość "Graffiti".

- Widziałem las rąk wśród posłów opozycji, kiedy marszałek pytała komu nie działało urządzenie - mówił Sasin. Sejm wybrał w czwartek w nocy posłów PiS Marka Asta, Arkadiusza Mularczyka, Bartosza Kownackiego i Kazimierza Smolińskiego na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Głosowanie miało burzliwy przebieg; było powtórzone, posłowie opozycji skandowali: "oszustwo".

Wojciech Dąbrowski zwrócił uwagę, że jedna z posłanek mówi, że "trzeba anulować, bo przegramy". - To są zdarzenia zupełnie niezależne, bo słyszymy posłankę, która wyraża taką opinię do Ryszarda Terleckiego - mówił Sasin.

Wynik głosowania wolą Sejmu

Pytany dlaczego marszałek Elżbieta Witek nie ogłosiła wyników tego głosowania wicepremier wskazał, że były "liczne wnioski ze strony posłów, którzy nie mogli prawidłowo oddać głosu". - Nam powinno zależeć, żeby wynik głosowania odzwierciedlał wolę Sejmu - dodał.

"Opozycja powinna się pogodzić z przegraną"

- Ta sprawa została rozstrzygnięta w demokratycznym głosowaniu. Przypominam sobie liczne sytuację, kiedy równe głosowania były zgłaszane do prokuratury. To nie jest tak, że głosowania w Sejmie podlegają ocenie prokuratorów, one są obiektywne. Opozycja powinna się wreszcie pogodzić tym, że po raz kolejny przegrała wybory - w taki sposób Sasin odniósł się do zapowiedzi posłów opozycji o planowanej próbie odwołanie marszałek Sejmu i zgłoszenia sprawy powtórnego głosowania do prokuratury.

Zdaniem Sasina marszałek Witek zachowała się prawidłowo. - Musi stać na straży tego, by każdy poseł mógł zrealizować swoje prawo oddania głosu. Marszałek nie miała innego wyjścia - dodał.

"Wybór sędziów do TK nie może obciążać prezydenta"

- Nie wiem skąd ta informacja. To chyba były jakieś opinie wygłaszane przez osoby z otoczenia prezydenta. Prezydent powołuje kandydatów wyłonionych przez parlament. Przestańmy szarżować z tym prokuratorem stanu wojennego. Piotrowicz był szeregowym członkiem PZPR, a nie aparatczykiem, który odpowiadał za to jak Polska była rządzona - mówił minister aktywów państwowych pytany "dlaczego PiS konfunduje prezydenta wybierając Pawłowicz i Piotrowicza do TK".

Czwartkowe głosowanie poprzedziła dyskusja - prezentację kandydatów zakłócali politycy opozycji, a kilka posłanek KO wyszło na środek sali plenarnej i wzniosło w górę karty układające się w napis "Hańba".

- Piotrowicz nikomu krzywdy nie zrobił, a wręcz znane są przypadki dwóch spraw, w których pomagał działaczom opozycji demokratycznej, a jego działanie pozwoliło uniknąć wyższych wyroków i konsekwencji - dodał.

- Ten wybór w żadnym stopniu nie może prezydenta obciążać - podkreślił Jacek Sasin. Zaznaczył, że "dziwią go" kontrowersje wokół Krystyny Pawłowicz, która jest "wybitnym prawnikiem". - Temperament osoby, to nie jest coś co dyskwalifikuje do pełnienia ważnych funkcji państwowych. Gdyby tak było, to z polskiej polityki zniknęłaby spora armia osób - mówił.

Czy wzrosną ceny prądu?

- Jesteśmy w procesie. Udział skarbu państwa w spółkach energetycznych jest duży, ale nie jest to 100 proc. Będziemy przekonywać prezesów spółek, aby szukali oszczędności, aby nie obciążali obywateli obiektywnym wzrostem z opłat związanych z produkcją energii. Nikogo nie będę straszył, raczej przekonywał. Kluczowa jest rola Urzędu Regulacji Energetyki, on również będzie analizował i szukał możliwości, by obywatele nie płacili więcej za prąd - powiedział Sasin pytany o to czy wzrosną ceny prądu.

URE poinformował w poniedziałek, że trafiły do niego wnioski dotyczące wysokości taryf na sprzedaż energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2020 r. Wnioski skierowały zobowiązane do tego przedsiębiorstwa energetyczne, czyli tzw. sprzedawcy z urzędu z czterech grup energetycznych: PGE, Tauron, Enea i Energa.

