Kobieta zostawiła torebkę na przystanku. W środku 17 tysięcy złotych

Uczciwy znalazca odniósł torebkę z pieniędzmi i dokumentami na komendę w Gdańsku. Torebka należała do kobiety, która w roztargnieniu zostawiła ją na ławce i wsiadła do tramwaju. Kiedy do drzwi jej mieszkania zapukali policjanci ze zgubą, nie kryła szczęścia.