Wałęsa po spotkaniu z Pencem: zabiegam, by USA "odzyskały przewodzenie"

- Wszystkie organizacje ze starej epoki musza ulec przeformowaniu, poprawieniu na czasy, w których przyszło nam żyć - od demokracji zaczynając przez system ekonomiczny i wiele innych rozwiązań" - mówił Wałęsa w Waszyngtonie.

Dlatego, dodał były polski prezydent, "zabiegam o to, by Stany Zjednoczone odzyskały przewodzenie". Przewodzenie to ma być w "nowej klasie", a nie w "dolarach i wojowaniu".

"USA nad wszystkim czuwają"

Podczas spotkania Pence zapewniał, że Stany Zjednoczone "dużo robią" i "nad wszystkim czuwają" - relacjonował polskim dziennikarzom Wałęsa.

-Ja, jako rewolucjonista, nie widzę pomysłów, nie widzę przewodzenia (...)"- zastrzegł jednak noblista. Pytany o świadomość amerykańskich decydentów w kwestii zmian na świecie ocenił, że obawia się, że działają oni jedynie "w sprawdzonym starym stylu".

Były prezydent ocenił, że "nie da się budować na różnych religiach, różnych wychowanicach, różnej historii".

- Jeśli byśmy znaleźli fundamenty - 10 laickich przykazań, sprawdzili na Europie, to potem byśmy proponowali pod globalizację te rozwiązania - powiedział.

"Dziś przewodzą populiści i demagodzy"

Według Wałęsy "dziś populiści i demagodzy przewodzą", a "politycy unikają z nimi konfrontacji". W jego ocenie "nie ma pytania »czy powiększać struktury«, a pytanie »jak powiększać struktury«". Zaznaczył, że "w tej koncepcji nie ma Europy bez Ukrainy".

- Umówiliśmy się, że porozmawiamy z Pencem w przyszłości - stwierdził Wałęsa, nie precyzując jednak, kiedy dokładnie miałoby dojść do kolejnego jego spotkania z wiceprezydentem USA.

"To był zaszczyt"

Pence napisał na Twitterze, że spotkanie z Wałęsą "było zaszczytem". Nazwał go "zagorzałym orędownikiem wolności i demokracji". Stany Zjednoczone "będą zawsze podziwiać jego odwagę w zwracaniu Polski w kierunku demokracji i pomocy w obalaniu żelaznej kurtyny" - podkreślił.

It was a privilege to meet with former President Lech Wałęsa of Poland, a devoted champion for freedom and democracy. America will always admire his courage in turning Poland toward Democracy and helping to bring down the iron curtain. pic.twitter.com/k9cki5oduy