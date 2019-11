Spór przy odbudowie katedry Notre Dame. "Proszę się zamknąć"

"Proszę się zamknąć" - tak gen. Jean-Louis Georgelin, wysłannik prezydenta Macrona ds. koordynacji prac rekonstrukcyjnych, zwrócił się do głównego architekta zabytków Philippe'a Villeneuve'a, podczas zeszłotygodniowego spotkania komisji ds. kultury we francuskim Zgromadzeniu Narodowym.

O co spór?

Przedmiotem sporu między gen. Georgelinem i głównym architektem Villeneuveem jest styl, w jakim odbudowana zostanie XIX-wieczna iglica Viollet-le-Duc, która runęła z dachu katedry podczas pożaru 15 kwietnia 2019 roku.

Odpowiedzialny za prace renowacyjne w katedrze od 2013 roku Philippe Villeneuve opowiada się za odbudową iglicy Viollet-le-Duc w identycznym stylu. Gen. Georgelin postuluje "bardziej nowoczesne rozwiązania odpowiadające współczesności". Powtarza słowa prezydenta Macrona, który w lipcu mówił o konieczności "nadania nowocześniejszego rysu katedrze".

Generał nie podał daty ukończenia prac renowacyjnych w katedrze. Poinformował jednak, że w 2020 roku zostaną zakończone konsultacje w kwestii zagospodarowania otoczenia katedry, a w pierwszej połowie 2021 roku powinny zostać zakończone konsultacje opcji odbudowy iglicy. Ambicją generała jest odbudowa świątyni w ciągu pięciu lat, co obiecywał prezydent Macron po pożarze.

Warunki odbudowy nie zostały uzgodnione

Postawa gen. Georgelina w komisji ds. kultury wywołała wiele negatywnych komentarzy we francuskich mediach. Dziennikarz Didier Rykner, redaktor naczelny internetowego magazynu "La Tribune de l'art", zalecił byłemu szefowi sztabu armii francuskiej milczenie w kwestiach dotyczących sztuki.

Styl dyskusji na temat odbudowy katedry skrytykował również minister kultury Franc Riester, apelując o wzajemny szacunek podczas dyskusji. Podobnego zdania byli członkowie senackiej komisji kultury. Komisja ds. kultury po spotkaniu wydała komunikat, w którym oświadczyła, że warunki odbudowy katedry nie zostały uzgodnione.

Jak ujawniono podczas spotkania komisji ds. kultury w katedrze trwają "wstępne prace rekonstrukcyjne, które nie maja wpływu na ostateczny wygląd świątyni". Chodzi o porządkowanie świątyni i stawianie rusztowań. Prace opóźniają się przez zanieczyszczenie terenu ołowiem pochodzącym ze zniszczonego dachu katedry. W związku z nim - ze względów bezpieczeństwa - robotnicy muszą robić przerwy.

Gen. Georgelin powołany został na przewodniczącego urzędu ds. koordynacji prac rekonstrukcyjnych mocą ustawy z dnia 29 lipca 2018 r. Środowiska twórcze we Francji krytykują fakt jego wyboru, odbierając nominację jako próbę odgórnego sterowania pracami przez Pałac Elizejski.



Gen. Georgelin był szefem sztabu armii francuskiej w latach 2006-2010, nadzorował operacje wojskowe na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Afganistanie, na Bałkanach i Libanie. Na temat rekonstrukcji katedry mówił, że „rekonstrukcja Notre-Dame może być tak złożona jak te operacje wojskowe”. „Zrozumieliśmy, że duszą Francji jest ta katedra, dla mnie to przede wszystkim miejsce kultu, katedra Francji, pierwszy kościół i serce chrześcijaństwa we Francji” - podkreśla gen. Georgelin w swoich wypowiedziach dla mediów.

992 mln na odbudowę

Trzy fundacje - Fondation Notre-Dame, Heritage Foundation, Fondation de France i Centre des monuments nationaux - otrzymały dotąd w sumie 922 mln euro darowizn lub promes darowizn. Pochodzą one od około 50 tys. osób ze 109 krajów. Wśród darczyńców są m.in. rodziny Arnault i Pinaut, które obiecały po 100 mln euro, a także rodziny Bouygues i Decaux, grupa LVMH, grupa Axa i Fundacja Michelin.



Paryżanie z niecierpliwością oczekują na informacje, kiedy w katedrze będą celebrowane msze święte. Od momentu pożaru w świątyni odbywały się jedynie pojedyncze nabożeństwa. Regularnych mszy „pod rusztowaniami i plandekami” można się spodziewać w ciągu kilku miesięcy, być może dopiero w 2021 roku - informuje ks. Benoist de Sinety, wikariusz generalny Archidiecezji Paryskiej.

