Zmiany w akcyzie. Sejmowa komisja chce, by objęły także płyn do e-papierosów

Komisja rozpatrzyła w środę rządowy projekt noweli ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i zdecydowała o skierowaniu go dalszych prac. Za jego przyjęciem głosowało 26 posłów, 13 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

0,55 zł za każdy mililitr płynu

W toku prac zaakceptowano poprawkę Piotra Polaka z PiS wpisującą do projektu stawkę akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych. Zgodnie z nią wyniesie ona 0,55 zł za każdy mililitr płynu. Zdaniem wnioskodawcy przyjęcie tej poprawki powinno skutkować dodatkowymi wpływami do budżetu w wysokości 7,5 mln zł w skali roku.

"Biorąc pod uwagę termin wejścia w życie przepisów dotyczących efektywnej stawki akcyzy od płynów do papierosów elektronicznych (do 30 czerwca 2020 r. obowiązuje stawka zerowa) skutek ten w roku 2020 wyniesie ok. 3,2 mln zł" - czytamy w uzasadnieniu do poprawki.