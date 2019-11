"Będziemy kontynuować reformę wymiaru sprawiedliwości"

Premier podkreślił, że jego nowy rząd chce budować państwo przyjazne dla obywateli. - Lepsze państwo to też lepszy wymiar sprawiedliwości. Będziemy kontynuować reformę w tym obszarze. Skrócimy czas rozpatrywania spraw - zadeklarował szef rządu.

"Nie osłabiajmy Polski skarżąc się na nią"

Morawiecki zaznaczył, że niezawisłość sądów jest bardzo ważna, ale ona nie oznacza braku odpowiedzialności. - Podział władz, ale też ich równowaga. Demokratycznie wybrany parlament ma wpływa na obsadę sądów w każdym kraju, w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Hiszpanii - mówił.

Jak dodał, w Niemczech czynny polityk CDU został wybrany na wiceprezesa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. - Czy opozycja w tych krajach chodzi do instytucji międzynarodowych ze skargą, że tam nie ma praworządności? Nie, bo oni rozumieją, że mocno szkodzi to ich krajom. Bardzo bym sobie życzył, by w Polsce było pod tym względem normalnie - powiedział.

- Nie osłabiajmy Polski skarżąc się na nią, tylko razem Polskę wzmacniajmy - wzywał Morawiecki.

Orzeczenie TSUE

- To Sąd Najwyższy powinien badać niezależność Izby Dyscyplinarnej i to, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przechodzenia sędziów w stan spoczynku. Jeśli SN uzna, że Izbie Dyscyplinarnej brak niezależności, może przestać kierować do niej sprawy dot. stanu spoczynku sędziów - orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości UE.

