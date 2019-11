Motocykl "wbił się" w samochód. Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku

Do wypadku doszło na trasie pomiędzy Cieszkowem a Ujazdem na Dolnym Śląsku. Motocykl uderzył w bok auta osobowego. Na miejsce wezwano śmigłowcowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, motocyklisty nie udało się uratować.

Do wypadku doszło w sobotę ok. godziny 15. Poszkodowanym pomocy udzielała załoga Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszkowie oraz karetki pogotowia. W celu jak najszybszego przetransportowania do szpitala najbardziej poszkodowanej osoby, którą był motocyklista, wezwany został śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.



Pomimo podjętych działań nie udało uratować życia mężczyzny.



Przyczyny wypadku ustala policja. Bok auta osobowego został poważnie uszkodzony, co może świadczyć o sile, z jaką motocykl uderzył w pojazd.

Motocykl uderzył w bariery

Do równie tragicznego w skutkach wypadku z udziałem motocyklisty doszło w niedzielę w województwie mazowieckim, koło Mińska Mazowieckiego. Na łącznicy wjazdowej na A2 w kierunku Siedlec pojazd z nieznanych dotąd przyczyn uderzył w bariery.

emi/ml/ polsatnews.pl/ PAP