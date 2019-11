Poszli razem do dentysty. On czekał na nią 10 godzin, ona poszła zgłosić, że zaginął

Do dentysty wybrali się razem, ale wrócili oddzielnie. On czekał na żonę 10 godzin na ławce przed gabinetem, ona zapomniała o mężu i poszła do domu. Starszym mężczyzną zainteresowała się straż miejska, która odwiozła go do domu. Kobiety nie zastali, bo w tym czasie była... na komisariacie zgłosić zaginięcie męża.