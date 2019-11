Paryż w ogniu. Starcia z policją w rocznicę protestu żółtych kamizelek

Co najmniej 61 osób zostało aresztowanych w trakcie sobotnich demonstracji w różnych miejscach Paryża z okazji pierwszej rocznicy wyjścia na ulicę "żółtych kamizelek". Doszło do wielu starć w policją. Płoną opony, samochody, nie kursuje metro i część linii autobusowych. Do zapanowania nad tłumem policja używa m.in. gazu i armatek wodnych. Liderzy "żółtych kamizelek" nawołują do mobilizacji.