Powódź w Wenecji: zamknięto Plac Świętego Marka

Burmistrz Luigi Brugnaro ogłosił na Twitterze: "Jestem zmuszony zamknąć plac w przygotowaniu na każde okoliczności, po to, by nie wystawiać ludzi na niebezpieczeństwo".

Wcześniej ostrzegł, że miasto czeka kolejny dzień alertu z powodu nadejścia wysokiej wody. Zachęcił mieszkańców, by unikali przemieszczania się.

PRZECZYTAJ: Czerwony alert w Wenecji przed oczekiwanym nowym przypływem

Prognozy gorsze niż przewidywano

Piątkowe prognozy są gorsze niż przedstawiane wcześniej. Przewiduje się, że woda osiągnie poziom 160 cm, a więc o 10 cm więcej niż zapowiadano.

To bardzo utrudnia sytuację w mieście, które zmaga się ze skutkami katastrofalnej powodzi, do jakiej doszło we wtorek, gdy woda osiągnęła rekordowy poziom 187 centymetrów, najwyższy od 53 lat.

W mieście zawieszono kursowanie środków transportu. Nie działają tramwaje wodne.

emi/ PAP