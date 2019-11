"Polska jest i będzie wielką rzeczą. Uczynimy z niej najlepszy do życia kraj w Europie"

- Naszym podstawowym celem, naszym celem celów jest uczynienie z Polski kraju najlepszego do życia w Europie, kraju, do którego wrócą ci, którzy wyemigrowali - mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki po powołaniu jego rządu.

- Służba Rzeczpospolitej to zaszczyt nieporównywalny z niczym innym, to jedna z największych rzeczy. Odwaga, determinacja i przywiązanie do ojczyzny to takie wartości, których najbardziej potrzebujemy przy naprawie Rzeczpospolitej, poprawie losu naszych rodaków, to wartości, o których mówił prezydent Lech Kaczyński - powiedział Morawiecki podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

- Naszym podstawowym celem, naszym celem celów, jest uczynienie z Polski kraju najlepszego do życia w Europie, kraju, do którego wrócą ci, którzy wyemigrowali, a wszyscy, którzy w Polsce mieszkają będą się czuli tutaj dobrze, będą się czuli szczęśliwi - dodał szef rządu. Szlachetnością przy podejmowaniu decyzji - Tak jak ślubowanie, przysięga, kojarzą się z rycerskością, tak my będziemy się kierowali szlachetnością przy podejmowaniu naszych decyzji, przy wszystkich naszych działaniach, naszych czynach, które mają doprowadzić do silniejszej, piękniejszej Rzeczypospolitej - mówił Morawiecki. Premier podkreślił, że dewizą rządu "jest i będzie Polska, która jest wielką rzeczą, najważniejszą rzeczą dla nas wszystkich, dla wszystkich Polaków". Podziękował za okazane zaufanie wszystkim rodakom, którzy w wyborach potwierdzili "kierunek zmian, działań, naprawy Rzeczypospolitej", prowadzonych przez rząd PiS. - To zaufanie niezwykle zobowiązuje - zapewnił. ZOBACZ: "Jesteście tymi, którzy sprawdzili się w służbie dla Rzeczypospolitej". Prezydent do ministrów Zakończył swoje wystąpienie słowami premiera II Rzeczypospolitej Jędrzeja Moraczewskiego. - »Pragniemy poprawiać los milionów ludzi, prostować drogi dla Polaków i spełniać wolę narodu«, tak właśnie pragniemy i tak właśnie będziemy czynić" - zadeklarował Morawiecki.

msl/ PAP