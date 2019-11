"Po porostu jaja pan sobie robi". Kłótnia Kowalskiego z Berkowiczem o hajlowanie

- Gardzę poglądami nazizmu hitlerowskiego, wszystkim, co się z tym wiąże, i socjalizmem - przekonywał poseł Konfederacji Konrad Berkowicz, komentując zdjęcie, na którym wyciąga rękę w geście nazistowskiego pozdrowienia. Dodał, że nie ma za co przepraszać. - W Polsce nie wolno takich rzeczy robić. Niech pan przeprosi - krzyczał do posła Janusz Kowalski z Solidarnej Polski.