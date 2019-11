Stocznia Gdańska na liście UNESCO? "Mamy nadzieję"

- Mamy nadzieję, że uda nam się zrealizować nasz pomysł umieszczenia Stoczni Gdańskiej na Liście Światowego Dziedzictwa - powiedziała dla prof. Gawin.



W rozpoczętej we wtorek Konferencji Generalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Nauki, Edukacji i Kultury (UNESCO) biorą udział przedstawiciele delegacji ze 193 państw. Polskę reprezentuje Magdalena Gawin.

Polska kandydatem do Rady Wykonawczej



- Rocznice skłaniają do refleksji nad tym, co zostało osiągnięte, ale i do spojrzenia co przed nami. Wszyscy wiemy, że UNESCO znajduje się w trudnym i jednocześnie ważnym dla swojej przyszłości momencie - powiedziała minister Gawin podczas swojego środowego wystąpienia na forum UNESCO.



Gawin, w imieniu rządu polskiego, przedstawiła główne założenia programowe polskiej polityki na forum UNESCO.



- Polska chce uczestniczyć w zainicjowanym przez panią Dyrektor Generalną procesie reform i dlatego podjęliśmy decyzję o kandydowaniu do Rady Wykonawczej na kadencję 2019-2023 - mówiła Gawin.



Wybory do Rady Wykonawczej obędą się podczas tegorocznego posiedzenia Konferencji Generalnej. Wyniki zostaną ogłoszone 19 listopada.

Poparcie dla akcji "Ożywić ducha Mosulu"



Minister Gawin mówiła również o zagrożeniach dla dziedzictwa we współczesnym świecie, wywołanych m.in. konfliktami zbrojnymi i katastrofami naturalnymi.

- Jedynym sposobem na ochronę światowego dziedzictwa jest zastosowanie zintegrowanego podejścia, obejmującego działania służące zachowaniu dziedzictwa, opartego na zasadach dialogu i poszanowania różnorodności kulturowej - powiedziała podsekretarz.



Minister Gawin podkreślała też zaangażowanie Polski w sprawy związane z ochroną światowego dziedzictwa. Jako przykład podała Rekomendację Warszawską w sprawie odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa kultury. Polska minister potwierdziła także poparcie Polski dla inicjatywy UNESCO "Ożywić ducha Mosulu".



Kampania na rzecz wpisania Stoczni Gdańskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO została rozpoczęta przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we wrześniu tego roku.

dk/ PAP