Pożary w Australii. Ogłoszono stan wyjątkowy, są ofiary śmiertelne

Władze stanu ogłosiły stan wyjątkowy, który ma trwać przez najbliższy tydzień.

Służbie pożarniczej (Rural Fire Service) udzielono nadzwyczajnych uprawnień. Może ona dysponować dostępnymi środkami i wydawać polecenia innym agendom rządowym.

Najpoważniejsza sytuacja w okolicach Sydney

Dowódca tej służby, komisarz Shane Fitzsimmons, poinformował, że do walki z ponad 50 ogniskami pożarów lasów i zarośli skierowano ponad 3 tys. strażaków. We wtorek sytuacja ma się pogorszyć bowiem oczekiwane jest zwiększenie siły wiatru.

Najpoważniejsza sytuacja panuje na północnym wschodzie stanu oraz w okolicach największego miasta Australii - Sydney. Zanotowano tam trzy ofiary śmiertelne; kilkaset domów mieszkalnych zostało zniszczonych.

A "catastrophic" fire risk rating has been issued for Sydney on Tuesday -- the highest possible ranking for Australia's emergency services.



The "catastrophic" fire risk level didn't even exist up to a decade ago, because the conditions were so rare. https://t.co/OHRYtmQFrZ pic.twitter.com/UdEq9Z9TeH