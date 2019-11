Macron i Trump rozmawiali telefonicznie o Syrii, Iranie i NATO

"Doskonała rozmowa telefoniczna z prezydentem Trumpem. Mamy wiele wspólnych spostrzeżeń na temat sytuacji w Syrii, Iranie oraz NATO. Rozmawialiśmy o wielu punktach wspólnych i zobaczymy się przed szczytem NATO w Londynie" – skomentował poniedziałkową rozmowę prezydent Macron na Twitterze.

Rozmowa prezydentów Trumpa i Macrona odbyła się po głośnym wywiadzie francuskiego prezydenta dla tygodnika "The Economist", w którym 7 listopada oświadczył, że uważa, iż NATO znajduje się w stanie "śmierci klinicznej mózgu".

Słowa te wywołały reakcje europejskich i amerykańskich polityków.

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo podkreślił, że NATO jest "historycznie jednym z najważniejszych partnerstw strategicznych". Kanclerz Niemiec Angela Merkel na konferencji prasowej mówiła, że "francuski prezydent użył drastycznych słów", których "ona nie podziela na temat współpracy państw w ramach NATO".

Niemiecka kanclerz dodała, że tego typu słowa są "niepotrzebne, i że nawet jeśli są pewne problemy we współpracy, należy je wspólnie rozwiązywać".

Morawiecki krytykuje

Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla dziennika "Financial Times" ocenił słowa prezydenta Macrona jako "bardzo niebezpieczne".

- NATO jest najważniejszym sojuszem, jeśli chodzi o zachowanie wolności i pokoju. Wątpliwości Macrona w kwestii tego, czy jego członkowie mogą się nadal wzajemnie bronić, są niebezpieczne - powiedział Morawiecki.

- Myślę, że wątpliwości te mogą skłonić innych sojuszników do zastanowienia się, czy to być może Francja uważa trzymanie się jej za istotne. Mam nadzieję, że nadal możemy liczyć na to, że Francja wywiąże się ze swoich zobowiązań - dodał szef polskiego rządu.

Morawiecki komentował również fakt, że Francja nie przeznacza 2 proc. PKB na obronność. - Myślę, że warto zapytać, dlaczego w niektórych aspektach NATO nie wygląda tak, jak byśmy sobie tego życzyli. I to nie z powodu braku zaangażowania USA w Sojusz, ale raczej braku wzajemności ze strony niektórych europejskich sojuszników - ocenił premier.

Prezydent Trump przyjmie w czwartek sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga. Rozmowy mają dotyczyć "postępów" poczynionych przez państwa członkowskie NATO w celu "zwiększenia budżetu obronnego i zapewnienia bardziej sprawiedliwego podziału obciążeń".

