Hongkong. Mężczyzna oblany benzyną i podpalony [DRASTYCZNE WIDEO]

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w miejscu gdzie gromadzili się protestujący. W pewnym momencie podszedł do nich mężczyzna i zaczął im głośno coś mówić.

Płonął jak pochodnia

"Człowiek, który otwarcie nie zgadzał się z radykalnymi protestującymi, został oblany przez uczestników zamieszek benzyną i podpalony" - napisano na Twitterze.

Uwaga! Drastyczne wideo:

Monday in Hong Kong, a man who openly disagreed with radical protesters was poured gasoline over by rioters and set on fire. Radical protesters in Hong Kong have started behaving like ISIS members. pic.twitter.com/Hugh5ymnr7