Brutalne starcia na ulicach Hongkongu. Policja postrzeliła demonstranta

W sieciach społecznościowych krąży nagranie przedstawiające rzekomo moment postrzelenia demonstranta. Na nagraniu policjant drogówki strzela z bliskiej odległości w tors ubranego na czarno mężczyzny, który wygląda na nieuzbrojonego.

ZOBACZ: Hongkończyk podejrzany o zabójstwo na Tajwanie wyszedł na wolność

Wkrótce na miejsce przybył oddział prewencyjny policji i przy użyciu gazu pieprzowego rozgonił tłum rozwścieczonych osób domagających się odpowiedzi w sprawie postrzelenia mężczyzny – podała publiczna stacja RTHK. Następnie policjanci otoczyli to miejsce kordonem.

Według źródeł medycznych dziennika "South China Morning Post" postrzelony 21-latek o nazwisku Chow przeszedł operację wątroby i nerki, ale jego stan wciąż jest krytyczny.

WIDEO opublikowane przez agencje Reutera - uwaga drastyczne sceny:

(Warning: graphic content) Hong Kong police open fire and hit at least one protester as chaos erupts across the city. More here: https://t.co/K2O0oEKtjw pic.twitter.com/fQ2EohFedQ