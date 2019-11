W poniedziałek w ramach obchodów 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Kosiniak-Kamysz wraz z politykami PSL, UED oraz Kukiz'15 i ich liderem Pawłem Kukizem złożył kwiaty przed pomnikiem trzykrotnego premiera Wincentego Witosa w Warszawie.

Przed pomnikiem Witosa kwiaty złożył również prezydent Andrzej Duda, który razem z politykami PSL odśpiewał "Rotę".

"Jeden wspólny mianownik: Polska"

- Dzisiaj wspominając naszych bohaterów Wincentego Witosa i innych ojców niepodległości myślimy o przyszłości. O tym, żeby każdy w naszym kraju czuł się dobrze. Niezależnie od tego na kogo głosuje, jakie ma poglądy i jaki ma światopogląd – powiedział Kasiniak-Kamysz.

Dodał, że chciałby aby "duma z Polski dotyczyła każdego z nas".

- Mamy różne poglądy, różne światopoglądy, ale jeden wspólny mianownik, jakim jest Polska. I to dla wszystkich, nie tylko dla polityków, nie tylko dla tych, którzy są aktywni w życiu polityczno-społecznym, ale dla każdego z nas musi być wyznacznikiem. Nie będzie bezpieczeństwa państwa polskiego, jak będziemy narodem rozbitym, skłóconym i wzajemnie się atakującym. Możemy się spierać, ale nie wolno nam się nienawidzić - powiedział lider ludowców.

- Nie wolno nam stawać jeden przeciwko drugiemu. To jest przesłanie, które w święto niepodległości, w 101. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, chcę skierować do wszystkich – dodał lider PSL.

"Zależy mi, żeby 11 listopada był świętem polskiej jedności"

- Zależy mi, żeby 11 listopada był świętem polskiej jedności. Polska była najsilniejsza, kiedy politycy stawali za nią razem, niezależnie od swoich przekonań i barw politycznych – powiedział w poniedziałek w radiowej Jedynce prezydent Andrzej Duda.

Jego zdaniem granicą politycznego sporu powinien być interes RP.

- Wszyscy wtedy chcieli obronić, wszyscy wtedy chcieli utrzymać wolną, niepodległą, suwerenną Polskę – przekonywał.

- I to się udało, właśnie dlatego, że stanowiliśmy jedność. I ta jedność jako gwarancja bezpieczeństwa i umiejętności obrony Polski w najgorszych nawet okolicznościach jest rzeczywiście wielką lekcją dziejową dla wszystkich polskich polityków późniejszych pokoleń, także dla obecnego pokolenia polskich polityków – powiedział prezydent.

W jego ocenie Polska była najsilniejsza, kiedy politycy stawali za nią razem, niezależnie od swoich przekonań i barw politycznych.

"Powinniśmy poszukać tego, co nas łączy"

Liderzy Koalicji Obywatelskiej złożyli w poniedziałek wiązankę kwiatów pod pomnikiem Piłsudskiego przy Belwederze.

Małgorzata Kidawa-Błońska przypominała, że twórców niepodległości w 1918 wiele różniło, ale były sprawy, które ich łączyły i dzięki temu udało się odbudować Polskę. - Potem, jak interesy partyjne były ponad interesami wspólnymi, działo się coraz gorzej - oceniła.

- W Święto Niepodległości, tak ważnym dniu, powinniśmy poszukać tego, co nas łączy, bo wtedy możemy mieć Polskę bezpieczną, dbać o jej godność i jej dobry rozwój. To jest dzień wyjątkowy, więc popatrzmy na siebie z życzliwością i postarajmy się pomyśleć o tym, o czym myśleli ludzie wtedy, w 1918 roku - przekonywała Kidawa-Błońska.

- Różnimy się, ale mamy wspólny cel, nie koledzy na stanowiskach, nie interesy partyjne, ale to, co jest najważniejsze, najważniejsza jest Polska, i to, żeby każdy z nas mógł czuć się w niej dobrze - dodała.

Liderka Inicjatywy Polska Barbara Nowacka zaapelował, żeby świętować ten dzień, ale także żeby spróbować chociaż dzisiaj zasypywać podziały. - Dzisiaj mam wrażenie, że marzenie o wspólnocie gdzieś odpływa, obchodzimy 101. rocznicę niepodległości, ale też kolejną rocznicę podziałów - mówiła Nowacka. Podkreśliła, że Polska powinna słuchać wszystkich "bez względu na wiarę, status majątkowy, płeć, czy zamożność". - Aby to ważne, radosne święto, nie byłem świętem nienawiści, ale pogody i miłości - przekonywała.

- Niech to święto, poza zadumą, poza refleksją, będzie też świętem uśmiechu i radości - apelował z kolei wiceszef PO Tomasz Siemoniak.

