"Legioniści wybatożyliby taką kulturową hołotę". Brudziński o Lotnej Brygadzie Opozycji

10 listopada przypadła 115. miesięcznica wypadku rządowego samolotu pod Smoleńskiem. Na placu Piłsudskiego z tej okazji pojawili się Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i inni przedstawicie PiS. Nie zabrakło również kontrmanifestantów próbujących zakłócić składanie kwiatów i modlitwę za zmarłych.

"Gdzie jest wrak?"

Grupa osób z Lotnej Brygady Opozycji pojawiła się na miejscu z nietypowymi atrybutami. Kobiety miały na sobie transparenty z napisem "Gdzie jest wrak?". Największe zainteresowanie wzbudził tekturowy czołg umieszczony na elektrycznym wózku inwalidzkim z długą lufą.

"Kierowca" jeździł nim wokół Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku. W drodze na plac Piłsudskiego, "czołgiście" towarzyszyli inni aktywiści wykrzykujący przez megafon hasło "republika Banasiowa".

"#kulturowadzicz"

Do niedzielnego happeningu odniósł się wiceprezes PiS Joachim Brudziński.

"To przedstawiciele tej samej #kulturowadzicz, która skacze po pomnikach, zakłóca modlitwę za zmarłych, urządza sabaty nienawiści pod domami polityków. Dziś przekraczają kolejną granicę. Za czasów #2RP legioniści pewno wybatożyliby taką (moim zdaniem) kulturową hołotę" - napisał na Twitterze.

"Te zdjęcia są po prostu smutne"

Wcześniej na temat manifestacji LBO wypowiedział się poseł-elekt Sebastian Kaleta.

"Kodziarze atakują nawet żołnierzy pełniących służbę przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Te dwa zdjęcia są po prostu smutne, bo w obawie przed czym (TVN, GW) bezkarnie znieważani są żołnierze?" - czytamy na jego profilu na Twitterze.

"To wstyd"

Sprawę skomentował również Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji.

"Kto by nie przeszkadzał czy drwił. Święto Narodowe i związane z tym uroczystości psuć - to wstyd!" - napisał.

