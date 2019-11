Rekord globu i złoty medal. Triumf niepełnosprawnej kulomiotki

To był debiut Nowozelandki w międzynarodowej imprezie. Trenerką 28-letniej Lisy, cierpiącej na mózgowe porażenie dziecięce, jest właśnie Valerie, która w marcu urodziła drugie dziecko. Jej marzeniem jest, by pojechać do Tokio na igrzyska i paraolimpiadę z... młodszą siostrą.

Lisa już po roku treningów osiągała znakomite wyniki - do rekordu świata w tej kategorii upośledzenia brakowało jej zaledwie 45 cm. Poprawiła go w Dubaju już w pierwszej próbie, a w kolejnej jeszcze wyśrubowała.

GOLD for Lisa Adams in the shot put F37 with a World, NZ & Oceania Area Record throw of 14.80m in the final round at the World Para Athletics Champs in Dubai 🥇🌿



Series: 14.70 13.15 14.45 14.60 X 14.80



