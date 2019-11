Historyczna oprawa kibiców Herthy. Zburzyli symboliczny mur

W niedzielę, 9 listopada Niemcy świętowali 30. rocznicę upadku muru berlińskiego, czyli koniec zimnej wojny i komunizmu w Europie. Długi na 156 km system umocnień przez 28 lat oddzielał Berlin Zachodni od Wschodniego.

ZOBACZ też: 30 lat od upadku muru berlińskiego. Zobacz jak różniły się dwie części podzielonego miasta

Na stadionie Olympiastadion Berlin odbyło się tego dnia spotkanie 11. kolejki niemieckiej Bundesligi pomiędzy drużynami Herthy Berlin i RB Lipsk. Niemieccy kibice postanowili w sposób szczególny upamiętnić tamten dzień.

Przed rozpoczęciem spotkania na murawie rozstawili konstrukcję symbolizującą mur. Zawodnicy znaleźli się po obydwu jego stronach. W pewnym momencie przez środek przejechał samochód, a po chwili budowla runęła.

Symboliczną chwilę oklaskiwali zgromadzeni na trybunach ludzie.

Mecz zakończył się zwycięstwem RB Lipsk 4-2. Pojedynek obejrzało 48 532 widzów.

Marking the fall of the Berlin Wall before the start of the Hertha Berlin v Leipzig at the Olympic Stadium yesterday afternoon. pic.twitter.com/LsrYTkllXe