Cieszyn: zawaliła się część budynku dawnego przedszkola

- Podczas prac w obiekcie prawdopodobnie doszło do uszkodzenia fundamentów, co doprowadziło do pęknięcia ściany oraz zawalenia się w niektórych miejscach stropu. Właściciel poinformował, że w momencie zdarzenia wewnątrz nie było nikogo. Policjanci wykluczyli też, by mogli tam przebywać bezdomni - powiedział Szalbot.

ZOBACZ: Zawaliło się rusztowanie. Dwóch pracowników rannych

Pracuje blisko 40 strażaków

Jak poinformował, strażacy zabezpieczają miejsce katastrofy. Na miejscu jest ich blisko 40. Jest tam m.in. specjalistyczna grupa ratownicza z Jastrzębia-Zdroju z psem. - Chodzi o definitywne wykluczenie obecności osób wewnątrz - powiedział.

Budynek dawnego przedszkola jest dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym obiektem o wymiarach 10 na 20 m. Szalbot powiedział, że z uwagi na podjęte działania nieprzejezdna jest lokalna ul. Kościelna.

WIDEO - Joanna Senyszyn i Janusz Korwin-Mikke w "Wydarzeniach i Opiniach" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/ PAP