Białoruś: kilkaset osób na "demonstracji blogerów"

Kilkaset osób zgromadziło się w piątek wieczorem w centrum Mińska na demonstracji zwołanej przez blogera Nextę (Sciapana Puciłę) i opozycyjnych kandydatów do parlamentu, startujących w wyborach 17 listopada.

- Nie bądźcie bierni ani obojętni - wzywał bloger Nexta w swoim orędziu na wideo, które odtworzono na Placu Wolności w sercu białoruskiej stolicy. - Trzeba brać odpowiedzialność za sprawy kraju we własne ręce. Dziś to wy proponujecie swoje pomysły. Moja idea jest prosta: zaczynać od siebie, włączać się w dowolną aktywną pracę, dokumentować bezprawie w miejscach pracy, domagać się przestrzegania swoich praw, opowiadać o tym, co naprawdę dzieje się w kraju, i dzielić się filmikami z dziadkami i babciami - przekonywał.

Bloger obnaża mankamenty życia na Białorusi

Bloger Nexta, a właściwie Sciapan Puciła, jest obecnie najpopularniejszym blogerem na Białorusi, choć na stałe mieszka w Warszawie, gdzie studiuje.

Nexta prowadzi popularne kanały na YouTube i komunikatorze Telegram, w których krytykuje władze białoruskie i obnaża mankamenty życia na Białorusi oraz funkcjonowania administracji.

Zrealizowany przez niego film o prezydencie Alaksandrze Łukaszence obejrzała na YouTube rekordowa liczba ponad 1,5 mln osób.

Na jego wezwanie stawiło się w piątek w Mińsku kilkaset osób, głównie młodych ludzi.

Sam Nexta nie zdecydował się na przyjazd do Mińska w obawie przed aresztowaniem. Na Placu Wolności odtworzono jego orędzie i umieszczono tekturową podobiznę.

Próbowano zagłuszyć wystąpienia opozycji

Wcześniej na placu występowali kandydaci opozycji do parlamentu. Demonstracja nie wymagała zgody władz, ponieważ odbywała się właśnie w ramach pikiet wyborczych.

Aby „zagłuszyć” wystąpienia opozycji na Placu Wolności, zorganizowano w tym samym czasie wiece sześciu prorządowych kandydatów.

Kandydaci opozycji prezentowali swoje programy, piosenki bardów i protestowali przeciwko pogłębieniu integracji z Rosją. W czasie demonstracji milicja zatrzymała kilka osób, w tym ekipę telewizji ARD, ale wkrótce poinformowano, że zostali oni zwolnieni.

Organizatorzy akcji twierdzą, że kilku blogerom spoza Mińska milicja uniemożliwiła dojazd do białoruskiej stolicy uciążliwymi kontrolami po drodze.

