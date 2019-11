Kosili suche liście w Katowicach. Miasto odpowiada: wyciągniemy konsekwencje

- Wykonawca do zadania podszedł dość kontrowersyjnie. W efekcie liście nie zostały usunięte, a zlecenie nie zostało w należyty sposób wykonane. Wobec wykonawcy zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje - przekazała polsatnews.pl Ewa Lipka, rzecznik Urzędu Miasta Katowice. To odpowiedź na nagranie, na którym widać, jak wezwani do uprzątnięcia liści mężczyźni, kosili je kosiarkami żyłkowymi.