Dzieci postraszyły mężczyznę zabawkowym pistoletem. 69-latek zmarł

Chłopcy, bawiący się na boisku sportowym w austriackim Rankweil, przeszkadzali mieszkającemu w pobliżu 69-latkowi. Kiedy podszedł do dzieci, by zwrócić im uwagę na zbyt duży hałas, jedno z nich postanowiło nastraszyć go zabawkowym pistoletem. Mężczyzna upadł na ziemię, a po chwili już nie żył.