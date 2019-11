Szykuje się rewolucja w polskich kościołach? Ekonom episkopatu o terminalach płatniczych

- Jeśli ktoś nie ma przy sobie gotówki, a chciałby złożyć ofiarę, by wesprzeć np. działalność charytatywną Kościoła albo remont budynków parafialnych, to często nie może tego zrobić. W takich sytuacjach terminal byłby wyjściem naprzeciw trendom w płatnościach - mówi ks. Janusz Majda, ekonom Konferencji Episkopatu Polski. Duchowny przyznał, że instytucje kościelne rozważają wprowadzanie terminali.

Zdaniem ks. Majdy ogólnoświatowy trend odejścia od tradycyjnego pieniądza na rzecz transakcji bezgotówkowych z biegiem czasu znajdzie swoje miejsce i zastosowanie także w funkcjonowaniu Kościoła.

Wyjście naprzeciw aktualnym trendom

- Czasy współczesne sprawiają, że coraz częściej parafie i instytucje kościelne rozważają korzystanie z terminali płatniczych – mówi ks. Majda.

ZOBACZ TEŻ: Terminal do kart płatniczych w katedrze w Turynie

Jak dodaje, ponieważ coraz rzadziej nosimy przy sobie banknoty, możliwość złożenia ofiary za pomocą terminala może pozytywnie wpłynąć na ofiarność Polaków. - Jeśli ktoś nie ma przy sobie gotówki, a chciałby złożyć ofiarę, by wesprzeć np. działalność charytatywną Kościoła albo remont budynków parafialnych, to często nie może tego zrobić. W takich sytuacjach terminal byłby wyjściem naprzeciw aktualnym trendom w płatnościach - zauważa ekonom KEP.

Potrzebne zmiany w mentalności

Ks. Majda przyznaje, że nowe rozwiązania wymagają też zmiany pewnej mentalności zarówno wśród świeckich, jak i duchownych. - Przywykliśmy do tego, że ofiarę w parafii można złożyć tylko w gotówce. Karta płatnicza, czy kredytowa, a co za tym idzie terminal, wydają się nie przystawać do rzeczywistości kościelnej, która utożsamiana jest - i oby nadal tak pozostało - z dobroczynnością i ofiarnością. nie chcemy, by posługa duszpasterska w parafii przybrała postać czynności usługowo-administracyjnych i transakcyjnych, za które pobierane są z góry ustalone opłaty według jakichś taryfikatorów - tłumaczy ekonom.

ZOBACZ TEŻ: Pierwsza "e-taca" w Polsce. Parafia w Jastrzębiej Górze wprowadziła płatność kartą

- Historia pokazuje, że Kościół jako instytucja nie boi się nowoczesnych rozwiązań i podąża za duchem czasów, tak było przecież w dziedzinie prasy, radia czy telewizji, tak jest ostatnio w dziedzinie Internetu i różnego rodzaju aplikacji dla wiernych, tak może być i w dziedzinie finansów - podkreśla ks. Majda. Dodaje jednak, że "Kościół musi zdecydować jak i na ile korzystać z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w tym przypadku transakcji bezgotówkowych, by nie zatracić swojego wyjątkowego duszpasterskiego charakteru i pozostać nadal wierny swojej misji."

Dzięki inicjatywie Fundacji Polska Bezgotówkowa każda z polskich parafii może otrzymać terminal płatniczy i posługiwać się nim przy okazji opłat w parafialnych sklepiku, kawiarni czy nawet szkole. Nic nie stoi na przeszkodzie, by także ofiary za posługi duszpasterskiej składane były w formie elektronicznej.

pgo/ml/ KAI, polsatnews.pl