Młodzi z całego świata zjeżdżają do Warszawy. Ruszają obrady na kształt forum ONZ

Młodzi walczą o przyszłość. Przyjeżdżają do Warszawy z całego świata, aby debatować nad problemem uchodźców. Warsaw Model United Nations to konferencja wzorowana na obradach ONZ. Jej organizatorami są uczniowie liceum im. Stefana Batorego.

Konferencja, to największa taka inicjatywa w Europie Środkowo-Wschodniej - twierdzą organizatorzy. Jak co roku do Warszawy zjeżdżają młodzi z całego świata, by szukać rozwiązań największych i najbardziej kontrowersyjnych problemów ludzkości. Tym razem zajmą się uchodźcami.

Zamienią się w delegatów ONZ

7 listopada uczestnicy na 3 dni zamieniają się w delegatów wybranych przez siebie krajów. Prowadzą debaty w komitetach, jak UNICEF, WHO, UNHCR czy HRC. Każdy z nich musi zapoznać się z sytuacją gospodarczą, ekonomiczną i polityczną reprezentowanego państwa.

W tym roku tematem przewodnim są uchodźcy i trudności, z którymi codziennie muszą się zmagać. - Dyskusja jest kluczem do lepszego jutra - kto powinien być tego bardziej świadomy niż my, pokolenie Z? - pyta Helena Górecka, tegoroczna szefowa WawMUNa.

Zobacz: "Świat migrantów i uchodźców jak krzyż ludzkości" - tłumaczy papież

Jak zapobiec dyskryminacji uchodźców? Jak zapewnić bezpieczeństwo dzieciom żyjącym w ogniskach konfliktów zbrojnych? Co ze zdrowiem psychicznym uchodźców i jak przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się chorób w, ciągnących się kilometrami, obozach? Między innymi na takie pytania już niedługo młodzież będzie szukać odpowiedzi.

300 delegatów. Najwyższe piętra warszawskich wieżowców. Wielkie, szklane okna. Widać przez nie zjawiskową panoramę stolicy. Po drugiej stronie, 7 listopada, zasiądą młodzi - ambitni, kreatywni. Chcą zmienić świat na lepsze. Zabezpieczyć swoją przyszłość i miliardów innych ludzi. Reprezentują najróżniejsze poglądy, mówią w różnych językach. Ale zbierają się razem, aby nauczyć się rozmawiać i słuchać drugiego człowieka. Kształtować swoją empatię i tolerancję. Stawać się świadomymi obywatelami.

Aleksandra Kamińska