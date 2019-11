Koniec z usypianiem psów i koni policyjnych. Tak zdecydowano w Teksasie

Prawo Teksasu traktowało do tej pory zwierzęta policyjne jako "ruchomość" należącą do służb bezpieczeństwa, która, tak jak broń, powinna zostać zniszczona, gdy przestaje się nadawać do użytku.

Teraz, dzięki lobbingowi organizacji broniących praw zwierząt oraz stowarzyszenia szeryfów Teksasu, psy i konie będą mogły być adoptowane za darmo przez ich służbowych opiekunów lub "inne wykwalifikowane osoby".

Texas law requires retired police dogs be auctioned off or destroyed. Proposition 10 would send them home with their handlers. https://t.co/M5LCgxayet