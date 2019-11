Kilkaset wypełnionych druków awizo w śmietniku. "Istna baza danych"

- Mogę potwierdzić, że otrzymaliśmy takie zgłoszenie. W tej chwili trwają czynności procesowe zmierzające do tego, żeby ustalić wszystkie okoliczności tego zdarzenia, zabezpieczyć to, co tam się znajduje - powiedział w rozmowie z nadkom. Jarosław Florczak z wydziału komunikacji społecznej Komendy Stołecznej Policji.

Florczak dodał, że policja w tej chwili nie udziela informacji o tym, jakie dokumenty znaleziono.

- Na miejscu pracują policjanci, trwa zabezpieczanie dokumentów - przekazał.

"To istna baza danych"

O sprawie jako pierwsze poinformowało Radio Zet. Rozgłośnia podała, że w śmietniku w pobliżu budynku urzędu pocztowego przy ulicy Czerniowieckiej w Warszawie znalazło się nawet kilkaset druków awizo z danymi adresatów.

Z informacji, jakie przekazuje rozgłośnia wynika, że druki zauważył jeden ze słuchaczy, który poszedł wyrzucić śmieci.

- Kiedy otworzyłem śmietnik, znajdowała się tam istna baza danych: adresy, imiona i nazwiska - mówi cytowany przez portal Radia Zet słuchacz.

ac/ PAP