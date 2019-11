Bronisław Komorowski już wie, kogo poprze w wyborach prezydenckich

Były prezydent Bronisław Komorowski powiedział, że jeśli PO przedstawi kandydaturę Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na prezydenta on ją poprze "ze wszystkich sił". Według niego, Kidawa-Błońska jest osobą wiarygodną, dojrzałą życiowo i politycznie i byłaby znakomitym kandydatem w wyborach prezydenckich.

We wtorek b. premier, szef Rady Europejskiej Donald Tusk ogłosił, że nie będzie kandydował w zbliżających się wyborach prezydenckich. Zdaniem wiceszefa PO Borysa Budki w takiej sytuacji naturalną kandydatką Koalicji Obywatelskiej na prezydenta jest wicemarszałek Sejmu kończącej się kadencji Małgorzata Kidawa-Błońska, która w wyborach parlamentarnych ogłoszona została kandydatką KO na przyszłego premiera.

"Będzie znakomitym kandydatem na prezydenta"

Komorowski podkreślał w rozmowie z radiem RMF FM, że Polsce potrzebny jest mądry prezydent, który będzie szanował konstytucję. Dopytywany, kto jest taką osobą w Platformie Obywatelskiej, odparł, że tego wyboru musi dokonać partia.

- Ja mam oczywiście swoje, że tak powiem, typy, mówiłem o tym wielokrotnie - dla mnie znakomitym kandydatem na prezydenta będzie Małgorzata Kidawa-Błońska - powiedział b. prezydent.

- Jeśli PO taką kandydaturę przedstawi, poprę ją ze wszystkich moich sił dlatego, że jest to osoba, która jest wiarygodna. Nigdy nie słyszałem, żeby obiecywała coś ponad to, co może zrobić, jest człowiekiem pozbawionym agresji, bez takiego ADHD właśnie, które przejawia się w polityce różnymi brutalnościami, chamstwem zwykłym, chęcią poniżania innych. Jest osobą dojrzałą życiowo i politycznie - mówił b. prezydent.

"Jest czas na młodszych ludzi"

Zapytany, czy umiałby dzisiaj wygrać wybory z urzędującym prezydentem Andrzejem Dudą, Komorowski zaznaczył, że nie kandyduje.

- Trochę pytanie zawieszone w czasoprzestrzeni. Nie kandyduję, bo uważam, że świat się zmienia, czas ucieka i jest czas na młodszych ludzi, którzy nie mają za sobą całego życiorysu, który jest źródłem zarówno jakiegoś tam doświadczenia, jak i jakichś tam obciążeń - dodał. Podkreślił przy tym, że jest spełnionym politykiem.

Decyzje w sprawie kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta mogą zapaść w ciągu kilku dni. Oprócz ogłoszenia kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej rozważana jest organizacja prawyborów z udziałem przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej. Nad trybem wyboru kandydata KO na prezydenta debatować zarząd PO, który zbierze się w najbliższy piątek.

