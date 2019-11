Złom z turbin wiatrowych zasypie Niemcy

Niemiecka Federalna Agencja Środowiska zleciała badania, z których wynika, że rząd i władze poszczególnych landów, muszą szybko opracować przepisy i procedury dotyczące recyklingu zużytych turbin wiatrowych.

"Potrzebujemy jasnych zasad"



Do 2024 r. na złom ma trafić ok. 70 tysięcy ton samych tylko łopat rozebranych wiatraków. Właśnie one mają stanowić największy problem, gdyż odzyskanie niektórych surowców użytych do ich produkcji (m.in. włókna węglowego) jest skomplikowane.



Punktem granicznym dla pracujących w Niemczech turbin ma być rok 2021, kiedy kończą się 20-letnie subsydia dla pierwszych wiatraków objętych programem wsparcia wprowadzonym w Niemczech w roku 2000. Większość z tych urządzeń zostanie wówczas zdemontowana.

- Potrzebujemy jasnych zasad dotyczących recyklingu - podkreśliła szefowa UBA Maria Krautzberger.

30 tys. lądowych siłowni wiatrowych w Niemczech



Rozbiórka tysięcy starych turbin wiatrowych może bowiem doprowadzić do problemów finansowych spółek będących ich operatorami. Obecnie na lądzie w Niemczech pracuje 30 000 wiatraków.

grz/ml/ "Clean Energy Wire"