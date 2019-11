Wyprzedzał na podwójnej ciągłej, spowodował śmiertelny wypadek i uciekł. Apel o pomoc

Chrzanowska policja poszukuje kierowcy samochodu (najprawdopodobniej ciemnego audi kombi), który 31 października o godz. 19:35 był uczestnikiem wypadku drogowego na drodze krajowej 79 w miejscowości Dulowa (woj. małopolskie). Policja informuje, że kierujący nie zatrzymał się, nie udzielił pomocy i uciekł. Apeluje o pomoc w ustaleniu sprawcy wypadku.

W wyniku zdarzenia ranne zostały cztery osoby. Jedna z nich wskutek poniesionych obrażeń zmarła w szpitalu.

Nagranie czytelnika polsatnews.pl pomogło ustalić sprawcę

Do podobnego zdarzenia doszło w sierpniu. Wówczas zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym usłyszał kierowca volvo, który wyprzedzając, zmusił dwóch innych kierowców do nagłych manewrów, co doprowadziło do tragedii.

Po tym jak opublikowaliśmy nagranie zdarzenia, otrzymaliśmy kolejne - rejestrujące przejazd volvo kilka minut przez wypadkiem. To m.in. po analizie tego nagrania, policja ustaliła markę auta, którym miał poruszać się poszukiwany kierowca.

Zarówno nagranie wypadku, jak i przejazd volvo otrzymaliśmy na platformę Twój News.

