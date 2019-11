"Prezydencki" wpis Biedronia. Nawiązanie do Obamy

Robert Biedroń opublikował na Twitterze wpis, który może sugerować, że lider Wiosny zamierza kandydować w wyborach prezydenckich. We wpisie użył hasła ze zwycięskiej kampanii wyborczej byłego prezydenta USA Baracka Obamy - "Yes, we can".

Lewica nie ogłosiła jeszcze, kto zostanie jej kandydatem w wyborach prezydenckich. Według informacji polsatnews.pl, nazwisko kontrkandydata Andrzeja Dudy ma zostać podane opinii publicznej do końca tego tygodnia. Na środę zaplanowano posiedzenie klubu lewicowego bloku.

Szef SLD Włodzimierz Czarzasty mówił, że kandydatem będzie albo Adrian Zandberg z Lewicy Razem, albo liderem Wiosny i byłym prezydentem Słupska Robertem Biedroniem, który był szefem kampanii Lewicy do parlamentu.

W poniedziałek Biedroń zamieścił na Twitterze wpis, który może sugerować, że to europoseł Wiosny będzie kandydatem lewicowej koalicji.

"Yes, we can... but, can I? If u know what I mean (Tak, możemy. Ale czy ja mogę? Jeśli wiecie, co mam na myśli - red.). Hasłem wyżej w 2008 roku swoją kampanię zainaugurował 44. Prezydent USA Barack Obama" - napisał. Do wpisu dodał hashtag "2020" - to w tym roku odbędą się wybory prezydenckie.

Yes, we can... but, can I? If u know what I mean. Hasłem wyżej w 2008 roku swoją kampanię zainaugurował 44. Prezydent USA Barack Obama. #2020🇵🇱 pic.twitter.com/js5ydJXlAU — Robert Biedroń (@RobertBiedron) November 4, 2019

Wpis Biedronia został "polubiony" m.in. przez Adriana Zandberga.

zdr/ polsatnews.pl