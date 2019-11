Areszt dla mężczyzny, który miał seksualne wykorzystać swoją 6-letnią córkę

43-letni Daniel K. został aresztowany na dwa miesiące po tym, jak prokuratura postawiła mu zarzut doprowadzenie jego 6-letniej córki do "innych czynności seksualnych". Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Daniel K. to instruktor w Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku.