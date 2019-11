Żywe świnie wykorzystywane do testów samochodowych. Ginęły w męczarniach

W "eksperymencie" wykorzystano 15 młodych świń (wszystkie były niespełna trzymiesięcznymi warchlakami). Ssaki na 24 godziny przed symulacją wypadku nie miały dostępu do jedzenia. Na 6 godzin przed zabrano im również wodę i podano leki redukujące stres.

W wyniku obrażeń 7 osobników zginęło natychmiast. Pozostałe przeżyły jedynie 6 godzin.

Naukowcy tłumaczyli, że budowa młodych świń jest "podobna" do budowy 6-latków. Dlatego też, według nich, te zwierzęta mogły "pomóc" w opracowaniu dobrych pasów bezpieczeństwa dla dzieci.

"Ich anatomia jest różna od ludzkiej"

Praktyki chińskich naukowców potępiła PETA, organizacja walcząca o prawa zwierząt.

"Świnie naturalnie nie siedzą na siedzeniach samochodowych. Ich anatomia jest również bardzo różna od anatomii ludzi, więc dane uzyskane z tych przerażających eksperymentów na zwierzętach nie mają zastosowania do ofiar wypadków samochodowych" - podkreśla PETA.

Zarówno te ssaki, jak i inne zwierzęta były wykorzystywane do samochodowych testów w USA, lecz praktyka ta zakończyła się w latach 90.

"Ponad 25 lat temu intensywna kampania PETA przeciwko General Motors zasadniczo zakończyła okrutną praktykę przemysłu motoryzacyjnego polegającą na rozbijaniu żywych zwierząt o ściany w ramach śmiertelnych i barbarzyńskich testów wypadków samochodowych. Wtedy była to »śmieciowa« nauka i taką jest teraz" - czytamy w oświadczeniu.

