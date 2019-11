Wszystkich Świętych. Kieszonkowcy grasują na cmentarzach. Giną portfele i telefony

Na atmosferze zadumy i pamięci o zmarłych 1 listopada co roku korzystają kieszonkowcy. Policja apeluje, by w miarę możliwości nie zabierać na cmentarz wartościowych przedmiotów i dużych sum pieniędzy. - Nie powinniśmy trzymać telefonu i kluczyków do samochodu w tylnych kieszeniach spodni - przypomina reporter Polsat News Bartłomiej Maślankiewicz.

- Temperatura sprzyja temu, by ubrać się cieplej i włożyć cenne przedmioty w wewnętrzną warstwę bluzy lub kurtki. Należy też zwracać uwagę na osoby wokół nas - dodaje reporter Polsat News. Szczególną uwagę zwracać należy na osoby obserwujące nas podczas kupowania zniczy i kwiatów.

WIDEO: "wartościowe przedmioty należy trzymać blisko siebie"

"Spójrz mu prosto w oczy"

Kieszonkowcy zazwyczaj działają w grupie. Ich taktyka często polega na stworzeniu sztucznego tłumu wokół ofiary i skorzystania z jej rozkojarzenia. - Należy takim osobom spojrzeć prosto w oczy, być może spłoszy to potencjalnego złodzieja - dodaje Bartłomiej Maślankiewicz.

W miarę możliwości nie powinno się też wykonywać połączeń telefonicznych znajdując się w tłumie - złodziej w każdej chwili, może nam wyrwać aparat z rąk i nie będziemy w stanie go złapać. Starajmy się wybierać ustronne miejsca i dopiero wtedy wyciągajmy telefon.

ZOBACZ: Niepokojące statystyki akcji "Znicz". Policja podaje pierwsze dane

- Jeśli widzimy, że inna osoba pada ofiarą kieszonkowca natychmiast wezwijmy policję i zaalarmujmy osobę poszkodowaną. Pamiętajmy jednak o swoim własnym bezpieczeństwie - dodaje reporter Polsat News.

Wystarczy chwila

"Na terenie cmentarzy »kieszonkowcy« obserwują osoby pozostawiające koło nagrobków torebki i oddalające się w celu nabrania wody dla roślin. Ta chwila wystarczy, aby dokonać kradzieży. Dlatego też, gdy chociażby na chwilę oddalacie się państwo - zabierajcie ze sobą swoją własność. Jeżeli odwiedzamy cmentarz wspólnie z rodziną, pozostawione rzeczy powierzamy opiece jednej z tych osób" - przestrzega mazowiecka policja.

Funkcjonariusze apelują również, by w samochodach w miejscach widocznych nie pozostawiać wartościowych przedmiotów. "Może to sprowokować sprawców do dokonania włamania do pojazdów" - podsumowują.

ZOBACZ: Premier Morawiecki wspomina swojego ojca. "On włączał mnie do swojego życia"

bas/ Polsat News, polsatnews.pl