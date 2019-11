Premier Szkocji: wniosek o referendum niepodległościowe jeszcze przed Bożym Narodzeniem

Nicola Sturgeon, szefowa autonomicznego rządu szkockiego i liderka Szkockiej Partii Narodowej (SNP), zapowiedziała w piątek, że jeszcze przed Bożym Narodzeniem zwróci się do brytyjskiego rządu o zgodę na przeprowadzenie nowego referendum niepodległościowego. Aby legalnie mogło ono się odbyć, musi uzyskać zgodę władz w Londynie.

Ustawa o Szkocji z 1998 r. precyzuje, jakie kompetencje zostają przekazane rządowi w Edynburgu, a jakie pozostają w gestii Londynu.

Kwestie ustrojowe są w tej drugiej grupie, dlatego rząd Szkocji musi się zwrócić do Londynu, by czasowo przekazał mu uprawnienia do rozpisania referendum niepodległościowego. Na takiej podstawie odbył się w 2014 r. pierwszy plebiscyt w tej sprawie.

Johnson odrzuca postulat szkockiej premier

- Wniosek na mocy artykułu 30 zostanie dostarczony na Downing Street, niezależnie od tego, kto tam wówczas będzie, przed Bożym Narodzeniem. Jest kluczowe, by Szkocja przejęła kontrolę nad swoją przyszłością - oświadczyła Sturgeon.

Jeszcze zanim ruszyła kampania przed zapowiedzianymi na 12 grudnia przedterminowymi wyborami do Izby Gmin, Sturgeon oświadczyła, że warunkiem poparcia przez SNP jakiegokolwiek kandydata na premiera Wielkiej Brytanii jest jego zgoda na przeprowadzenie w Szkocji nowego referendum.

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson odrzuca jednak ten postulat argumentując, że głosowanie odbyło się zaledwie pięć lat temu, wszystkie strony zgodziły się wcześniej, że ma to być jedyne referendum w tej sprawie w obecnym pokoleniu, a jego wynik był jednoznaczny.

W Szkocji przewagę mają przeciwnicy secesji od Wielkiej Brytanii

SNP przekonuje, że w związku z planowanym wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zasadniczo zmieniły się okoliczności, co uzasadnia nowy plebiscyt.

W 2014 r. za pozostaniem Szkocji w składzie Zjednoczonego Królestwa opowiedziało się 55 proc. głosujących. Według większości ostatnich sondaży przewagę nadal mają przeciwnicy secesji, choć jest ona mniejsza niż była w referendum.

