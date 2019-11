Młodego wilka potrącił samochód. Weterynarz uratował mu życie

Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej numer 221 na Pomorzu. - Pojazdem kierował 57-latek. Z boku wybiegł mu zwierz, później okazało się, że to wilk. Młody basior został poturbowany. Policjanci od razu zabezpieczyli miejsce zdarzenia - mówił Polsat News st. asp. Piotr Kwidziński z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie.

Reporter Polsat News Marcin Józefowicz, który zajmował się tą sprawą ustalił, że żaden z okolicznych weterynarzy nie chciał pomóc drapieżnikowi. Na szczęście telefon odebrał lekarz weterynarii z Bytowa i przyjechał natychmiast.

WIDEO: weterynarz z Bytowa uratował wilkowi życie

"Walcz o życie tego wilka"

- Mimo, że było to ponad 40 kilometrów od naszego gabinetu, spakował potrzebne leki i z myślą, że tak naprawdę tego wilka będzie musiał uśpić, pojechał. W między czasie skontaktował się ze mną i ja mówię: walcz o życie tego wilka - relacjonowała lek. weterynarii z Bytowa Anna Burlińska.

Przyznała, że była zdziwiona, ponieważ zwierzę wyglądało jak pies. - Mąż zwrócił uwagę, że ma wydłużony pysk, inne łapy, odciski są inne. Miałam wątpliwości, ale genetyk wszystko potwierdził - dodała.

Basior przez kilka dni przebywał w klatce. Był wyraźnie obolały i zestresowany. Lekarze wykonali serię badań, między innymi krwi, oraz prześwietlenie, by upewnić się, że nie ma żadnych złamań.

11 ran i ułamany kieł

- Został dokładnie opatrzony i pozszywany. Miał na ciele 11 ran i ułamanego kła. Na szczęście szybko zaczął dochodzić do siebie. Gdy zaczął jeść i więcej pić, przyjechali po niego specjaliści ze "Stowarzyszenia dla Natury - Wilk". Młody drapieżnik będzie teraz dochodzić do siebie z dala od ludzi w wilczym azylu - mówił Zdobysław Czarnowski, z nadleśnictwa Kościerzyna.

- Będą podawać karmę tak, żeby nie miał kontaktu z człowiekiem, co jest normalnym zachowaniem, jeżeli się chce, żeby zwierzę wróciło do natury. Stawiam, że on wróci cało i zdrowo do natury i miejmy nadzieję, że będzie się człowieka bał - dodał.

Gdy młody basior nabierze sił i pewności siebie, zostanie wypuszczony tam skąd go zabrano, czyli w kaszubskich lasach.

msl/bas/ Polsat News, polsatnews.pl