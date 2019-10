Smartfon pomoże niewidomym przejść przez jezdnię. Chorzów testuje nowe rozwiązanie

Dzięki czujnikom na urządzeniach sygnalizacji świetlnej w Chorzowie osoby niewidome ze smartfona dowiedzą się o zielonym świetle na przejściu dla pieszych, a także będą mogły samodzielnie włączyć zielone światło. Chorzów to pierwsze miasto testujące takie rozwiązanie.

- W Chorzowie znajduje się kilka instytucji i zakładów pracy, w których przebywają i pracują osoby niewidome lub słabowidzące. Z myślą o ich wygodzie i bezpieczeństwie testujemy takie rozwiązania. Jeśli ta technologia spotka się z uznaniem niewidomych, to na pewno będziemy kontynuować projekt – zadeklarował w czwartek wiceprezydent Chorzowa Marcin Michalik.



Aby smartfon mógł podpowiedzieć niewidomemu, czy może przejść przez jezdnię, potrzebna jest darmowa aplikacja Totupoint oraz specjalne czujniki na sygnalizatorach, które wyślą stosowną informację na komórkę. Kiedy osoba korzystająca z aplikacji zbliży się do przejścia dla pieszych, usłyszy komunikat o kolorze światła na sygnalizatorze.

Aplikacja wskaże także nazwę ulicy, kierunek, w którym zmierza użytkownik oraz szerokość jezdni. Ponadto dzięki aplikacji można uruchomić przycisk wywołujący zielone światło – taką funkcjonalność systemu Chorzów, jako pierwsze miasto w Polsce, testuje na sygnalizatorze ulicznym. Technologię zaprezentowano w czwartek na przejściu dla pieszych przy chorzowskim domu pomocy społecznej.

Aplikacja jest bezpłatna



Kilka lat temu punkty systemu Totupoint pojawiły się w 10 miejscach Chorzowa, m.in. na budynku Teatru Rozrywki i dworcu kolejowym. Kiedy użytkownik aplikacji zbliża się do konkretnego miejsca, sygnał dźwiękowy informuje go o dotarciu do celu. Aplikacja jest bezpłatna, można ją pobrać ze sklepów Google Play i App Store.

W woj. śląskim najwięcej punktów z komunikatami dźwiękowymi dla osób niewidomych i niedowidzących zamontowano dotąd w Tychach – miasto jest drugim, po Łodzi, najbardziej oznakowanym w ten sposób miastem w Polsce, gdzie osoby z dysfunkcjami wzroku mogą czuć się bardziej samodzielnie. W Tychach jest 35 takich punktów, korzysta z nich około 20 osób.



Obsługa systemu Totupoint jest prosta. Na lasce osoby niewidomej zamontowany jest aktywator, który uruchamia specjalne znaczniki umieszczone m.in. na budynkach czy wiatach przystankowych. Punkty te wydają dźwięk, a następnie osoba niedowidząca słyszy komunikat o tym, gdzie jest. Dodatkowo aplikacja ostrzega przed możliwymi zagrożeniami.

