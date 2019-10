Trzaskowski: nikt nie sprawdzał, czym jeszcze zajmował się założyciel fundacji ReFForm

W środę "Gazeta Polska" oraz "GPC" podały, że fundacja ReFForm, która jest dotowana przez miasto stołeczne Warszawa, jest kierowana przez współwłaściciela sieci seks shopów.

PRZECZYTAJ: PO i PSL nie podpisały deklaracji równości przygotowanej przez środowiska LGBT

"To nie są decyzje prezydenta"

- Konkurs został rozstrzygnięty trzy lata temu za prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz. Chodziło o zapobieganie i profilaktykę w sprawie AIDS - powiedział Trzaskowski, pytany o dotację miasta dla fundacji, której fundator działa także w branży erotycznej kierującej swój asortyment dla społeczności LGBT.

- Podeszły do niego (konkursu - PAP) trzy konsorcja. Jedno z tych konsorcjów wygrało. To nie są decyzje prezydenta. I od trzech lat to konsorcjum organizuje profilaktykę jeśli chodzi o kwestie związane z AIDS, w tym właśnie fundacja ReFForm, która co roku dostaje 2200 zł, żeby prowadzić profilaktykę w tym zakresie - wyjaśnił prezydent Warszawy.

Jak dodał, "rzeczywiście nikt nie sprawdzał, czym oprócz tego fundacja się zajmuje". - My rozpisywaliśmy konkurs na bardzo określone zadania. To nie jest decyzja prezydenta, a tym bardziej nie jest to moja decyzja - podkreślił.

Trzaskowski zauważył ponadto, że "profilaktyka dotycząca AIDS w mieście powinna być prowadzona i że powinno to robić konsorcjum takich fundacji, które najlepiej się na tym znają". - Od tego są eksperci konkursu, żeby ocenić, kto taki konkurs powinien wygrać - dodał.

Edukacja, promocja zdrowia, etc.

Również rzecznik prezydenta Kamil Dąbrowa odniósł się to tej sprawy. Poinformował, że konkurs - ogłoszony w poprzedniej kadencji, dotyczący lat 2018-2020 - miał nazwę "Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich".

Fundacji ReFForm w swoich celach statutowych wymienia m.in. edukację i propagowanie wiedzy o zdrowiu i promocja zdrowia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, krzewienie równouprawnienia i postaw antydyskryminacyjnych oraz wspieranie przedsięwzięć z nimi związanych, wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot edukację zdrowotną oraz profilaktykę zagrożeń dla zdrowia i promowania w społeczeństwie bezpiecznego seksu.

emi/PAP