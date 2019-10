Potknął się uciekając po napadzie na jubilera w Londynie. Tłum nie miał litości

Napad na sklep jubilerski na ulicy Shepherd's Bush w zachodniej części Londynu zakończył się fiaskiem.

Zuchwali złodzieje uderzyli w biały dzień, wjeżdżając samochodem w sklep i kradnąc kosztowności. Rabunkowi przyglądali się przechodnie.

Część z nich postanowiła ukrócić rabunek, inni nagrywali zajście na telefony komórkowe – jedno z takich nagrań trafiło do internetu.

This is craaazy!!! Dont mess with the neighbourhood for real!!! #london #shepherdsbush pic.twitter.com/Wqxt1uit84